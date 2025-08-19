Старинный дом на улице Октябрьской Революции в Уфе продали за 21 млн рублей

Уфимская компания ООО «Вератэк» стала единственным участником аукциона по продаже нежилого здания № 10/2 на улице Октябрьской Революции, 10/2. Как сообщает издание «РБК Уфа», объект будет продан по стартовой цене 20,9 миллионов рублей.
Согласно условиям аукциона, договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов торгов.
Лот включает:
— двухэтажное кирпичное здание 1932 года постройки площадью 494 квадратных метров;
— земельный участок площадью 368 «квадратов» под категорией «для малоэтажной жилой застройки».
Стоимость недвижимости разделена: 16,6 млн рублей — за здание, 4,3 млн рублей — за землю. В здании имеются все необходимые коммуникации: центральное отопление, электроснабжение, водопровод и канализация. При этом объект не является памятником культурного наследия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.