Старинный дом на улице Октябрьской Революции в Уфе продали за 21 млн рублей

В Уфе продали за 21 млн рублей старинный дом на улице Октябрьской Революции.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская компания ООО «Вератэк» стала единственным участником аукциона по продаже нежилого здания № 10/2 на улице Октябрьской Революции, 10/2. Как сообщает издание «РБК Уфа», объект будет продан по стартовой цене 20,9 миллионов рублей.

Согласно условиям аукциона, договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов торгов.

Лот включает:

— двухэтажное кирпичное здание 1932 года постройки площадью 494 квадратных метров;

— земельный участок площадью 368 «квадратов» под категорией «для малоэтажной жилой застройки».

Стоимость недвижимости разделена: 16,6 млн рублей — за здание, 4,3 млн рублей — за землю. В здании имеются все необходимые коммуникации: центральное отопление, электроснабжение, водопровод и канализация. При этом объект не является памятником культурного наследия.

