В Госдуме предложили отменить плату за парковку у школ 1 сентября

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минтранса РФ Андрею Никитину с предложением отменить плату за парковку 1 сентября рядом с общеобразовательными организациями по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют различные правила предоставления бесплатной парковки на платных местах в воскресные и праздничные дни. Такая разнородность создает неравные условия для жителей разных городов и регионов, вызывая недоумение и недовольство граждан.
«Считаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ “Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и установить единое правило для всех субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациям, чтобы родители могли припарковать свои транспортные средства бесплатно и проводить ребенка в школу», — сказано в документе.
Также подчеркивается, что реализация данной инициативы станет важной мерой поддержки семей с детьми и будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе.
«Прошу Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть возможность установления 1 сентября днём бесплатной парковки на территории всей страны вблизи общеобразовательных учреждений. В случае Вашей поддержки инициативы прошу дать поручение профильным министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос её поэтапного внедрения», — говорится в документе.