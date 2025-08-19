В Госдуме предложили отменить плату за парковку у школ 1 сентября

«Считаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ “Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и установить единое правило для всех субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациям, чтобы родители могли припарковать свои транспортные средства бесплатно и проводить ребенка в школу», — сказано в документе.