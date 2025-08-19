Понятно, что евробюрократия вовсю пользуется возникшими волнениями, стремясь повернуть их исключительно в нужное Западу русло и на свой известный манер «перепрошить» местную власть. Однако, как часто бывает, внешние заинтересованные силы и в Сербии эксплуатируют исключительно внутренние накопившиеся противоречия. Конечно, копятся экономические проблемы, которые никак не может компенсировать даже усиливающееся сотрудничество с Китаем, который все активнее инвестирует в Сербию. Ветшает инфраструктура. И трагическое обрушение козырька на станции в Нови-Саде (которое и стало триггером для массовых беспорядков) — это лишь самое вопиющее, но не единственное проявление такого процесса. В некотором смысле в стране нарастает усталость и от длительного пребывания у власти самого Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. Естественно, что в стране есть немало проявлений непотизма, клановости, семейственности, что является секретом Полишинеля и остается дополнительной причиной общего общественного недовольства. Ведь показательно, что протестующих поддержал даже так популярный у нас Эмир Кустурица.