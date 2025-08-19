Сербский президент Александр Вучич, столкнувшись с ширящимися уличными протестами, впервые пообещал решительно применить силу против затянувшихся выступлений с требованиями досрочных выборов всех ступеней в стране. Понятно, что в России с особым вниманием следят за динамикой событий в государстве, которое если и не в материальном, то в духовном и историческом смысле является и воспринимается как наш союзник. Притом что после обнародования сведений о поставках сербских боеприпасов ВСУ и в Москве выразили неудовольствие по поводу излишней многовекторности режима. Хотя понятно положение страны, остающейся вне НАТО, но зажатой натовскими странами. Страны, в которой каждый четвертый гражданин работает в странах Евросоюза, «морковкой» членства в котором Белград постоянно приманивают, постоянно требуя, в частности, присоединения к антироссийским санкциям.
Понятно, что евробюрократия вовсю пользуется возникшими волнениями, стремясь повернуть их исключительно в нужное Западу русло и на свой известный манер «перепрошить» местную власть. Однако, как часто бывает, внешние заинтересованные силы и в Сербии эксплуатируют исключительно внутренние накопившиеся противоречия. Конечно, копятся экономические проблемы, которые никак не может компенсировать даже усиливающееся сотрудничество с Китаем, который все активнее инвестирует в Сербию. Ветшает инфраструктура. И трагическое обрушение козырька на станции в Нови-Саде (которое и стало триггером для массовых беспорядков) — это лишь самое вопиющее, но не единственное проявление такого процесса. В некотором смысле в стране нарастает усталость и от длительного пребывания у власти самого Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. Естественно, что в стране есть немало проявлений непотизма, клановости, семейственности, что является секретом Полишинеля и остается дополнительной причиной общего общественного недовольства. Ведь показательно, что протестующих поддержал даже так популярный у нас Эмир Кустурица.
Сам глава Сербии Александр Вучич уже пообещал больше не баллотироваться на пост президента. Не исключено, что угроза силового решения проблемы — это вопрос торга с уличной оппозицией, которой пообещают проведение досрочных выборов. Для выборов нужен полный порядок.