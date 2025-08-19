Ричмонд
+22°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербы готовы применить силу

Минувшие выходные в Сербии вновь были очень горячими. МВД Сербии сообщило, что при беспорядках в городах Валево, Белграде и других пострадали шесть полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и «Движения социалистов» бывшего вице-премьера Александра Вулина.

Сербский президент Александр Вучич, столкнувшись с ширящимися уличными протестами, впервые пообещал решительно применить силу против затянувшихся выступлений с требованиями досрочных выборов всех ступеней в стране. Понятно, что в России с особым вниманием следят за динамикой событий в государстве, которое если и не в материальном, то в духовном и историческом смысле является и воспринимается как наш союзник. Притом что после обнародования сведений о поставках сербских боеприпасов ВСУ и в Москве выразили неудовольствие по поводу излишней многовекторности режима. Хотя понятно положение страны, остающейся вне НАТО, но зажатой натовскими странами. Страны, в которой каждый четвертый гражданин работает в странах Евросоюза, «морковкой» членства в котором Белград постоянно приманивают, постоянно требуя, в частности, присоединения к антироссийским санкциям.

Понятно, что евробюрократия вовсю пользуется возникшими волнениями, стремясь повернуть их исключительно в нужное Западу русло и на свой известный манер «перепрошить» местную власть. Однако, как часто бывает, внешние заинтересованные силы и в Сербии эксплуатируют исключительно внутренние накопившиеся противоречия. Конечно, копятся экономические проблемы, которые никак не может компенсировать даже усиливающееся сотрудничество с Китаем, который все активнее инвестирует в Сербию. Ветшает инфраструктура. И трагическое обрушение козырька на станции в Нови-Саде (которое и стало триггером для массовых беспорядков) — это лишь самое вопиющее, но не единственное проявление такого процесса. В некотором смысле в стране нарастает усталость и от длительного пребывания у власти самого Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. Естественно, что в стране есть немало проявлений непотизма, клановости, семейственности, что является секретом Полишинеля и остается дополнительной причиной общего общественного недовольства. Ведь показательно, что протестующих поддержал даже так популярный у нас Эмир Кустурица.

Сам глава Сербии Александр Вучич уже пообещал больше не баллотироваться на пост президента. Не исключено, что угроза силового решения проблемы — это вопрос торга с уличной оппозицией, которой пообещают проведение досрочных выборов. Для выборов нужен полный порядок.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше