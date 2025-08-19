Два пермских оборонных завода могут возвести жилье для сотрудников в рамках приоритетных инвестпроектов

Напомним, до 2024 года государственная поддержка в рамках статуса «приоритетный инвестиционный проект» не распространялась на проекты, связанные с жилищным строительством. Однако по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в конце 2024 года соответствующие изменения о возможности строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках приоритетных инвестиционных проектов были внесены в постановление № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края». Теперь краевые власти смогут предоставлять предприятиям сферы ОПК, планирующим реализацию инвестпроектов в статусе «приоритетный», земельные участки без проведения торгов на льготных условиях в целях строительства жилья для сотрудников.