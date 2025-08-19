Минское метро с 25 августа уменьшает время между приходом поездов

Это значит, что интервал между поездами будет короче, чем летом. Так, на первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7.00 до 9.00) составит 2 минуты, в вечерние, с 17.00 до 19.00, в пятницу — с 16.00 до 18.30, — 2,5 минуты.