Схему движения скорректируют на участках Садового кольца

«Повышаем комфорт и скорость поездок по городу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Проекты ЦОДД по переразметке позволяют сделать это без расширения проезжей части и строительства новых трасс в условиях плотной застройки. Благодаря схемам по переразметке удалось ввести новые разворотные полосы на Садовом кольце. В результате магистраль разгрузится на этом участке в среднем на 15% в оба направления. Водители будут экономить до семи минут в пути благодаря организации альтернативного въезда на ул. Пречистенка за счет нового разворота», — приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.