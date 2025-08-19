Схему движения скорректируют на участках Садового кольца

«Повышаем комфорт и скорость поездок по городу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Проекты ЦОДД по переразметке позволяют сделать это без расширения проезжей части и строительства новых трасс в условиях плотной застройки. Благодаря схемам по переразметке удалось ввести новые разворотные полосы на Садовом кольце. В результате магистраль разгрузится на этом участке в среднем на 15% в оба направления. Водители будут экономить до семи минут в пути благодаря организации альтернативного въезда на ул. Пречистенка за счет нового разворота», — приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что на Зубовском бульваре в районе д. 4, стр. 1 с внешней стороны Садового кольца появится новый разворот из двух полос. При этом светофор дополнят секцией на сигнал разворота для безопасного маневра. Благодаря этому у водителей появится удобный маршрут въезда на ул. Пречистенка от Смоленского бульвара с внешней стороны Садового кольца.
Кроме того, дополнительные полосы сделают на двух существующих разворотах в районе Зубовской площади и Зубовского бульвара перед ул. Зубовская и ул. Пречистенка. Теперь развернуться на них можно будет сразу из двух полос, которые будут расположены на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы водители не нарушили траекторию движения.
Отмечается, что благодаря добавлению второй полосы на развороте поместится в 1,5 раза больше машин. При этом они не будут мешать основному потоку на Садовом кольце.
В ведомстве добавили, что обновленная схема начнет действовать в конце августа — сразу после установки дорожных знаков и подключения светофоров.