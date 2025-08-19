Приставы за невыплаченные долги хабаровчанина арестовали его самолёт

— Итого мужчина накопил долгов на общую сумму более 51 млн 300 тыс. рублей, — отметили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и ЕАО. — Судебный пристав ограничил мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации, арестовал его счета в банках, но эти меры к действиям не привели. На личном приеме должника предупредили о серьезных последствиях, к которым может привести дальнейшее бездействие.