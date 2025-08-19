Приставы за невыплаченные долги хабаровчанина арестовали его самолёт

Частный самолет арестовали у бизнесмена из Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сделать это пришлось для того, чтобы побудить мужчину рассчитаться с долгами, которые превысили уже 51 млн рублей.
Хабаровчанин должен был выплатить деньги бывшей супруге при разделе имущества, долг юридическому лицу, учредителем которого он ранее являлся, а также возместить расходы на оплату услуг представителя.
— Итого мужчина накопил долгов на общую сумму более 51 млн 300 тыс. рублей, — отметили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и ЕАО. — Судебный пристав ограничил мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации, арестовал его счета в банках, но эти меры к действиям не привели. На личном приеме должника предупредили о серьезных последствиях, к которым может привести дальнейшее бездействие.
Следующей мерой как раз и последовал розыск воздушного судна «АН-2», местонахождение которого должник скрывал. Сотрудники службы все же определили в ходе исполнительно-розыскных мероприятий, что самолет размещался на аэродроме в одном из сел Хабаровского района, и провели процедуру ареста.
— Должника предупредили, что, если он не исполнит финансовые обязательства в установленный законом срок, имущество будет реализовано в счет погашения долга.