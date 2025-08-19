Свиную голову неизвестный подкинул в Мерседес жительнице Новосибирска

Инцидент произошел на подземном паркинге дома по адресу: улица Владимира Заровного, 42.
Владелица автомобиля, являющаяся бьюти-блогером, обнаружила неприятную находку в салоне своей машины в минувшие выходные. Сибирячка проживает в доме по улице Владимира Заровного, 42. Авто было припарковано в подземном паркинге. Информация об инциденте размещена в паблике АСТ-54.
Была ли это попытка хайпа, либо кто-то решил запугать девушку в духе сцены из «Крёстного отца», пока неизвестно.
Однако, как только фотография находки появилась в сети, интернет-пользователи тут же начали строить самые разнообразные теории, от банального вандализма до зловещих посланий от завистников, чьи идеальные образы были когда-то безжалостно раскритикованы в её блоге.