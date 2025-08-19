Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саратовский вуз представил свои разработки на сельскохозяйственной выставке

Гости осмотрели образцы семян сортов Вавиловского университета и хлебопекарную продукцию, изготовленную в учебной лаборатории.

Источник: Национальные проекты России

Разработки ученых Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова были представлены на сельскохозяйственной выставке «Саратов-Агро. День Поля. 2025». Вуз является участником национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном учреждении.

Гости осмотрели образцы семян сортов Вавиловского университета, презентационные материалы проектного бюро, хлебопекарную продукцию, которая была изготовлена в учебной лаборатории, агрохимический и агрометеорологический атласы Саратовской области, атлас урожайности основных зерновых, зернобобовых, масличных культур и многое другое. Также было представлено органическое удобрение с высоким содержанием гуминовых и фульвовых кислот «Биоторф».

Участниками выставки стали 211 компаний​ из 26​ регионов России, Республики Беларусь и Киргизской Республики. На мероприятии можно было увидеть универсальный трактор «ТЛС-5» Алтайского завода лесных машин, навесной семикорпусный модернизированный плуг и породу кур «Московская черная» из учебного хозяйства вуза в Аткарском районе Саратовской области.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.