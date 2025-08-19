Саратовский вуз представил свои разработки на сельскохозяйственной выставке

Разработки ученых Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова были представлены на сельскохозяйственной выставке «Саратов-Агро. День Поля. 2025». Вуз является участником национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном учреждении.
Гости осмотрели образцы семян сортов Вавиловского университета, презентационные материалы проектного бюро, хлебопекарную продукцию, которая была изготовлена в учебной лаборатории, агрохимический и агрометеорологический атласы Саратовской области, атлас урожайности основных зерновых, зернобобовых, масличных культур и многое другое. Также было представлено органическое удобрение с высоким содержанием гуминовых и фульвовых кислот «Биоторф».
Участниками выставки стали 211 компаний из 26 регионов России, Республики Беларусь и Киргизской Республики. На мероприятии можно было увидеть универсальный трактор «ТЛС-5» Алтайского завода лесных машин, навесной семикорпусный модернизированный плуг и породу кур «Московская черная» из учебного хозяйства вуза в Аткарском районе Саратовской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.