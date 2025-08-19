Минское метро переходит на зимний режим работы с 25 августа

Так, со следующей недели на первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7:00 до 9:00) составит две минуты, а в вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30) — 2,5 минуты.
На третьей линии интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7:00 до 9:00) и вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00) составит пять минут.
В пресс-службе напомнили, что расписание движения поездов до 6:00 и после 23:00 размещено на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ станций.
Станции на время зимнего режима открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40. При этом вестибюль № 1 станции «Купаловская» (вход со стороны улицы Карла Маркса) будет работать иначе — с 7:00 до 21:00.
Для поездки с пересадкой на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена рекомендуется воспользоваться не последним, а предпоследним поездом.