В уральских вузах выросло число поступающих участников СВО и их детей

Так, по данным Уральского федерального университета, в этом году в вуз поступили 366 абитуриентов из числа участников боевых действий и членов их семей. Из этого числа 15 человек — участники СВО, 264 — их дети. Еще 67 человек — это участники вооруженных конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии. Этим категориям в вузах Екатеринбурга выделили до 15% бюджетных мест.