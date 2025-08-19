Ричмонд
В уральских вузах выросло число поступающих участников СВО и их детей

Участники СВО и их дети стали чаще поступать в вузы Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году участники специальной военной операции и их дети стали чаще поступать в высшие учебные заведения Екатеринбурга. Об этом, как пишет ИА «Уральский меридиан», заявили представители уральских университетов.

Так, по данным Уральского федерального университета, в этом году в вуз поступили 366 абитуриентов из числа участников боевых действий и членов их семей. Из этого числа 15 человек — участники СВО, 264 — их дети. Еще 67 человек — это участники вооруженных конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии. Этим категориям в вузах Екатеринбурга выделили до 15% бюджетных мест.

Отметим, что в этом году в уральских вузах расширили программу по приему на обучение участников боевых действий и членов из семей.