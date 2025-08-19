В детских садах с сентября начнут проводить «Разговоры о важном»

В прошлом году воспитатель вологодского детсада № 84 Надежда Воронцова предложила проводить такие занятия для детей с пяти лет в дошкольных учреждениях. С такой инициативой она выступила на встрече с Владимиром Путиным. Он поддержал ее, но призвал действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.