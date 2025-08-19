В Богучанском округе Красноярского края к октябрю обновят участок дороги

Укладка асфальта на участке дороги Канск — Абан — Богучаны началась в Богучанском округе Красноярского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ввести объект в эксплуатацию планируют к октябрю, сообщили в министерстве транспорта региона.
Подготовительные работы были выполнены в мае, в частности, был установлен мобильный асфальтобетонный завод и обустроен производственный городок. На объекте создана лаборатория для контроля качества. Специалисты продолжают устройство дорожной одежды. Также подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания, поверх которого будут еще два слоя асфальтобетонного покрытия.
«Региональная трасса Канск — Абан — Богучаны — одна из важнейших дорожных артерий Богучанского муниципального округа, обеспечивающая транспортную доступность населенных пунктов с районным и краевым центром, а также с центрами экономического роста Нижнего Приангарья. Благодаря этой трассе жители региона получают возможность оперативного перемещения и доставки грузов, что способствует развитию социальной инфраструктуры и экономики территории», — отметил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.