В Богучанском округе Красноярского края к октябрю обновят участок дороги

Подготовительные работы были выполнены в мае, в частности, был установлен мобильный асфальтобетонный завод и обустроен производственный городок. На объекте создана лаборатория для контроля качества. Специалисты продолжают устройство дорожной одежды. Также подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания, поверх которого будут еще два слоя асфальтобетонного покрытия.