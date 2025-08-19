Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае вновь увеличили выплаты бойцам СВО

В Красноярске на заседании краевого правительства приняли решение об увеличении выплат для участников специальной военной операции.

Источник: Reuters

Об этом у себя в телеграм-канале рассказал премьер-министр Сергей Верещагин.

Размеры выплат военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО, с 15 августа вырастут до 1,7 млн рублей. А для тех, кто уже мобилизован и заключил контракт — до 2 млн рублей.

Напомним, в настоящее время участники спецоперации из Красноярского края и их семьи могут рассчитывать на различные виды помощи, гарантии, льготы при оплате услуг ЖКХ, налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий.