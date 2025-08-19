В Красноярском крае вновь увеличили выплаты бойцам СВО

Об этом у себя в телеграм-канале рассказал премьер-министр Сергей Верещагин.
Размеры выплат военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО, с 15 августа вырастут до 1,7 млн рублей. А для тех, кто уже мобилизован и заключил контракт — до 2 млн рублей.
Напомним, в настоящее время участники спецоперации из Красноярского края и их семьи могут рассчитывать на различные виды помощи, гарантии, льготы при оплате услуг ЖКХ, налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий.