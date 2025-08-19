Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелест назвал лучших патрульно-постовых Омска

Глава города отметил важность их работы.

6фотографий

Во вторник, 19 августа 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о подведении итогов смотра-конкурса среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции Омска.

«Патрульные — всегда на переднем рубеже борьбы с нарушением порядка и часто первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду. Службу заслуженно считают “самой народной”. В любую погоду и время суток полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность», — отметил глава города.

Сообщается, что лучшими среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции признаны Вячеслав Соловьев, Владислав Токарев, Роман Сурин, Александр Смирнов, Василий Гольский, Сергей Часовских, Евгений Максименко, Ариф Сеидов и Татьяна Денисова.