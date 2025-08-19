Шелест назвал лучших патрульно-постовых Омска

6фотографий
Во вторник, 19 августа 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о подведении итогов смотра-конкурса среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции Омска.
«Патрульные — всегда на переднем рубеже борьбы с нарушением порядка и часто первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду. Службу заслуженно считают “самой народной”. В любую погоду и время суток полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность», — отметил глава города.
Сообщается, что лучшими среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции признаны Вячеслав Соловьев, Владислав Токарев, Роман Сурин, Александр Смирнов, Василий Гольский, Сергей Часовских, Евгений Максименко, Ариф Сеидов и Татьяна Денисова.