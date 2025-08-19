Шелест назвал лучших патрульно-постовых Омска

«Патрульные — всегда на переднем рубеже борьбы с нарушением порядка и часто первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду. Службу заслуженно считают “самой народной”. В любую погоду и время суток полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность», — отметил глава города.