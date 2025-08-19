Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область оказалась одним из лидеров по производству БПЛА в России

Юрий Слюсарь назвал Ростовскую область «чемпионом по производству беспилотников» в стране.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах региона в области производства БПЛА. Развитие сферы обсудили в ходе рабочей встречи в Кремле.

— Новые производства открываются. Мы одни из чемпионов по производству беспилотников в стране, включая двойное назначение, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Также врио главы донского региона отметил мощный промышленный потенциал области. Ключевыми предприятиями остаются «Роствертол», «Ростсельмаш» и ТАНТК имени Бериева, где производят самолеты Бе-200. К слову, в этом году на них начнут получать двигатели ПД-8.

— ПД-8 — прекрасный двигатель. В сжатые сроки сделали двигатель такого уровня, нового поколения, это большая заслуга двигателестроителей, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше