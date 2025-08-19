Ростовская область оказалась одним из лидеров по производству БПЛА в России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах региона в области производства БПЛА. Развитие сферы обсудили в ходе рабочей встречи в Кремле.
— Новые производства открываются. Мы одни из чемпионов по производству беспилотников в стране, включая двойное назначение, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также врио главы донского региона отметил мощный промышленный потенциал области. Ключевыми предприятиями остаются «Роствертол», «Ростсельмаш» и ТАНТК имени Бериева, где производят самолеты Бе-200. К слову, в этом году на них начнут получать двигатели ПД-8.
— ПД-8 — прекрасный двигатель. В сжатые сроки сделали двигатель такого уровня, нового поколения, это большая заслуга двигателестроителей, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в Telegram.