В Новосибирске футбольный тренер ударил судью в ходе матча

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отстранили сборную России и все российские клубы от соревнований под своей эгидой. В результате клубы лишились права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная утратила возможность квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Российские футболисты также не приняли участия в чемпионате Европы 2024 года и были исключены из жеребьёвки чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.