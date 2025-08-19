В Новосибирске футбольный тренер ударил судью в ходе матча

Арбитр показал футболисту желтую карточку, после чего на поле выбежал спортсмен и пнул судью.
В Новосибирске тренер местной «Гудауты» Алексей Приходько ударил судью Артема Петренко во время матча с «Прогрестором», сообщает Sport Baza.
Инцидент произошёл 13 августа. На 72-й минуте игры футболистам и главному тренеру команды «Гудаута» показалось, что арбитр пропустил положение «вне игры». Игрок «Гудауты» в эмоциональной форме выразил судье своё возмущение. Рефери показал футболисту жёлтую карточку, после чего на поле вбежал Приходько и нанёс арбитру удар ногой. Также тренер допустил словесные оскорбления в адрес судьи.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отстранили сборную России и все российские клубы от соревнований под своей эгидой. В результате клубы лишились права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная утратила возможность квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Российские футболисты также не приняли участия в чемпионате Европы 2024 года и были исключены из жеребьёвки чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.