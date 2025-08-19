Красноярец попался на грабеже дорогих смартфонов в двух скупках в Ангарске

В Ангарске полицейские задержали жителя Красноярска 2006 года рождения, подозреваемого в грабеже двух комиссионных магазинов. По данным полиции, он выносил с витрин дорогие смартфоны под предлогом «посмотреть поближе», а затем убегал, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Пострадавшие продавцы сообщили о случившемся с разницей в один час. Сотрудники полиции опросили очевидцев и изучили видеозаписи с камер наблюдения. Удалось установить, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.
Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что украденные телефоны сдал в другой магазин и потратил деньги на личные нужды.
Ущерб, причинённый торговым точкам, составляет 74 тысячи рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
