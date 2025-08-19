Школьникам и студентам Челябинска напомнили про скидку за оплату проезда

Для оформления карты нужно обратиться в МУП «Служба организации движения» С собой требуется иметь паспорт, СНИЛС, справку с места учебы, документ, подтверждающий прописку в Челябинске. Если карту для ребенка оформляет родитель или опекун, ему тоже нужно будет предъявить паспорт. На месте или заранее потребуется оформить соответствующее заявление.