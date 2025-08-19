Ричмонд
Школьникам и студентам Челябинска напомнили про скидку за оплату проезда

Но для этого нужно оформить транспортную карту.

Источник: ru.freepik.com

Челябинским школьникам и студентам напомнили, как оформить транспортную карту. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

С помощью специальной транспортной карты школьники и студенты Челябинска могут оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой 50%.

Транспортной картой могут пользоваться школьники с 1 по 11 классы в возрасте до 18 лет и студенты колледжей и вузов (очная форма обучения на бюджетной основе). При этом школьник или студент должны быть прописаны в Челябинске или иметь временную регистрацию.

Для оформления карты нужно обратиться в МУП «Служба организации движения» С собой требуется иметь паспорт, СНИЛС, справку с места учебы, документ, подтверждающий прописку в Челябинске. Если карту для ребенка оформляет родитель или опекун, ему тоже нужно будет предъявить паспорт. На месте или заранее потребуется оформить соответствующее заявление.

С момента первого пополнения транспортная карта действует шесть месяцев.