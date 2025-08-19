Капитан омского «Авангарда» создал собственный Телеграм-канал «Батя с клюшкой»

Капитан омского «Авангарда», защитник Дамир Шарипзянов, создал свой Телеграм-канал под названием «Батя с клюшкой». 16 августа игрок в стартовом сообщении рассказал, что там будет делиться темами про собственно хоккей, тренировки команды и жизнь вне матчей.
Капитан пообещал аудитории «интересные вещи». Первый «видеокружок» он записал на прогулке с собакой породы сиба-ину.
За три дня на канал Шарипзянова подписались почти 4,5 тысячи человек. Защитник играет за «ястребов» с 2020 года под номером 44. Капитаном команды он стал в 2022-м. В текущем году Дамир подписал с клубом контракт еще на пять лет.
В КХЛ у защитника более 500 матчей. Вместе с женой Виолеттой Шарипзяновы воспитывают дочь Рэмиллию (та родилась в 2023 году) и сына Данияра — это к вопросу о названии канала «Батя с клюшкой».
К слову, в КХЛ довольно много игроков уже имеют свои ТГ-каналы, а в «Авангарде» ранее таким владельцем канала был форвард Марк Верба (ныне он уже покинул стан «ястребов»). А из действующих это его коллега по амплуа, Наиль Якупов (канал «Nailer1064», ныне у него 10 639 подписчиков).