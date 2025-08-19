Капитан омского «Авангарда» создал собственный Телеграм-канал «Батя с клюшкой»

За три дня на канал Шарипзянова подписались почти 4,5 тысячи человек. Защитник играет за «ястребов» с 2020 года под номером 44. Капитаном команды он стал в 2022-м. В текущем году Дамир подписал с клубом контракт еще на пять лет.