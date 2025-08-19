На левом берегу Новосибирска построят высотную гостиницу на 1,5 тысячи номеров

Гостиничный комплекс высотой свыше 30 этажей расположен на пересечении улиц Блюхера и Геодезической.
В зданиях разместится 1428 гостиничных номеров, коворкинг-центр с конференц-залом, медицинский центр, а также сауны, бассейн, хамам, тренажерные залы и спа-салоны. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Госстройнадзора Новосибирской области 19 августа.
Согласно проекту, оба высотных корпуса соединит мостовой переход с частично прозрачным покрытием на верхних этажах. Проектом также предусмотрен стилобат высотой в 3−4 этажа. Он объединит башни в нижней части и сформирует галерею для размещения торговых точек и предприятий общественного питания.
Строительные работы уже стартовали на площадке снесенной фабрики-кухни «Сибирский кулинар».