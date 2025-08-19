В Омске проверили готовность школ к новому учебному году

В Омске комиссия оценила готовность школ к новому учебному году. В состав проверяющих вошли представители надзорных органов, сотрудники ГИБДД и Росгвардии, специалисты департамента образования.
По итогам проверки были подписаны акты готовности каждого образовательного учреждения. Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.
Градоначальник уточнил, что оценка проводилась по соответствию требованиям санитарных норм и правил. Проверялась готовность к организации питания школьников и защищённость от криминала.
Ранее мы сообщали, что на обеспечение безопасности школ и детских садов в 2025 году из бюджетов города и сельских районов выделено 21,9 миллиона рублей.