В Ростовской области введён карантин из-за амброзии

В Семикаракорском районе установили карантинную зону.

Источник: Аргументы и факты

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщило о выявлении очага амброзии полыннолистной на площади 39,9 га. В связи с этим Приказом № 652 Управления на территории Меркуловского сельского поселения введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона.

Для борьбы с распространением опасного сорняка утверждена программа по локализации очага и ликвидации популяции амброзии. Собственнику земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения требований карантинного режима.

В зоне карантина запрещены: — ввоз, вывоз и перемещение семенного материала без карантинных сертификатов;— посев семян сельскохозяйственных культур, засорённых амброзией и другими карантинными сорняками;— совместное хранение засорённых и чистых партий семян или зерна.

Собственник обязан проводить комплексные мероприятия: химическую обработку гербицидами, скашивание растений до цветения с последующим вывозом и сжиганием массы, ручное уничтожение единичных экземпляров с полным удалением корневой системы. Также требуется тщательная очистка сельхозтехники, тары, транспорта и складских помещений перед использованием.

В буферной зоне будут проводиться регулярные обследования. Отмена карантинного режима и упразднение зоны возможны только после трёхлетнего отсутствия амброзии на контролируемой территории.