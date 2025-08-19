В Ростовской области введён карантин из-за амброзии

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщило о выявлении очага амброзии полыннолистной на площади 39,9 га. В связи с этим Приказом № 652 Управления на территории Меркуловского сельского поселения введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона.