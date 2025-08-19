Солнце разбушевалось — буря атакует: Геомагнитная активность заставит жителей Молдовы схватиться за головы

На Землю вновь обрушится магнитная буря.
Во вторник, 19 августа, Земля окажется в полосе магнитных бурь. Об этом предупредили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Пик космической непогоды придётся на первую половину дня, пишет klops.ru. По предварительным оценкам, сила бури составит 5 баллов из 10 возможных, что соответствует индексу G1.
Врачи советуют сегодня пить достаточно воды, соблюдать режим питания, побольше двигаться и бывать на свежем воздухе.
