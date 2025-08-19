«Большая утрата для Петербурга». Из жизни ушел блокадник, ученый Михаил Спиридонов

О его смерти 19 августа сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
Михаил Спиридонов родился в 1933 году и уже в детстве столкнулся с тяготами войны, отметил Бельский. В блокадном Ленинграде он служил юнгой Ладожской флотилии, р.
аботал санитаром в военном госпитале и был свидетелем знаменитого «блокадного матча».
«Мы были знакомы лично, и я искренне им восхищался. Человек удивительной силы духа, достоинства, преданности своему городу — даже в самые тяжелые годы», — поделился председатель ЗакСа.
После войны Спиридонов посвятил себя науке, став одним из основателей морской геологии в СССР. Будучи доктором наук и профессором, он до последних лет работал в Научно-исследовательском институте им. Карпинского, воспитывая новое поколение ученых.
«Буквально этой весной мы в последний раз виделись на стадионе “Динамо”, и каждое слово Михаила Александровича звучало как урок мужества. Уход Михаила Александровича — большая утрата для Петербурга. Мои искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам. Вечная светлая память», — подчеркнул Бельский.
Михаил Спиридонов был главным научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского (ВСЕГЕИ), доктором геолого-минералогических наук, профессором и действительным членом Российской академии естественных наук.
За свою деятельность Спиридонов удостоился премии Министерства геологии СССР «За вклад в научно-технический прогресс в геологии», а также был награждён знаком «Почетный разведчик недр», медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «Адмирала Кузнецова» и другими государственными наградами. В 2023 году ученый был претендентом на звание почетного гражданина Петербурга.