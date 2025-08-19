«Большая утрата для Петербурга». Из жизни ушел блокадник, ученый Михаил Спиридонов

За свою деятельность Спиридонов удостоился премии Министерства геологии СССР «За вклад в научно-технический прогресс в геологии», а также был награждён знаком «Почетный разведчик недр», медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «Адмирала Кузнецова» и другими государственными наградами. В 2023 году ученый был претендентом на звание почетного гражданина Петербурга.