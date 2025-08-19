«Упавшая с крыши авто девушка, которая делала селфи, сломала височную кость и получила открытую черепно-мозговую травму». Госкомитет судебных экспертиз прокомментировал неудачное селфи в Дрогичине

Попытка сделать эффектное фото для 17-летней девушки из Дрогичина обернулось тяжкими телесными повреждениям, сообщает Госкомитет судебных экспертиз по Брестской области.
Неудачная фотосессия происходила на парковке. Девушка взобралась на крышу автомобиля, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала на асфальт. Медики констатировали у пострадавшей шесть телесных повреждений, среди которых открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости. Судебный эксперт охарактеризовал их как тяжкие телесные.
Кстати, в Борисовском районе подросток делал селфи и упал с заброшенной водонапорной башни: «Получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника».
Мы писали, что белоруска сделала уколы ботокса в лицо и шею на дому и начала задыхаться: «Диагноз — “аллергическая реакция по типу отека Квинке”.