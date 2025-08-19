«Упавшая с крыши авто девушка, которая делала селфи, сломала височную кость и получила открытую черепно-мозговую травму». Госкомитет судебных экспертиз прокомментировал неудачное селфи в Дрогичине

Неудачная фотосессия происходила на парковке. Девушка взобралась на крышу автомобиля, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала на асфальт. Медики констатировали у пострадавшей шесть телесных повреждений, среди которых открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости. Судебный эксперт охарактеризовал их как тяжкие телесные.