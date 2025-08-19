Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика Сукачева

В 14 тысяч рублей оценил российский музыкант Гарик Сукачев стоимость вип-мест на его концерт, который он собирается закатить в Волгограде по случаю своего 65-летнего юбилея в сентябре этого года.

При этом самые дешевые билеты на выступление когда-то хулиганистого рокера- «пенсионера» стоят тоже недешево — 4,5 тысячи. Такие запросы музыканта, мягко говоря, удивили некоторых волгоградцев. В соцсетях они обращают внимание, что кому-то придется лишиться целой пенсии, чтобы попасть на концерт исполнителя.

Гарик Сукачев по дороговизне билетов на свой концерт чуть не дотянул до Григория Лепса. Исполнитель хитов весной этого года выступал в Волгограде для поклонников, которым не жалко было заплатить 15 тысяч за возможность поближе увидеть своего кумира. Максимальная планка стоимости билетов на выступление певца SHAMAN в областном центре осенью прошлого года не превышала 9 тысяч рублей.

А вот «аппетиты» волгоградки Ирины Дубцовой, которая также в сентябре собирается приехать в родной город с концертом, оказались гораздо скромнее. На ее концерт продают билеты по цене от 2,5 до 7,5 тысячи рублей.