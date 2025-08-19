«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика Сукачева

Гарик Сукачев по дороговизне билетов на свой концерт чуть не дотянул до Григория Лепса. Исполнитель хитов весной этого года выступал в Волгограде для поклонников, которым не жалко было заплатить 15 тысяч за возможность поближе увидеть своего кумира. Максимальная планка стоимости билетов на выступление певца SHAMAN в областном центре осенью прошлого года не превышала 9 тысяч рублей.