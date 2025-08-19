«Не раньше весны»: омские болельщики усомнились в скором завершении ремонта СКК

Вчера, 18 августа, в телеграм-канале ХК «Авангард» появились фотографии ремонтного процесса в спортивно-концертном комплексе имени В. Блинова. Омичи в комментариях выразили сомнение в окончании ремонта осенью 2025 года — именно этот срок бравурно назвал генеральный директор омского клуба Герман Чистяков.
На опубликованных кадрах видно, что здание явно находится на ранней стадии ремонта. В нем отсутствуют все окна и двери.
Огромные помещения ободраны до кирпичной кладки, и работа по восстановлению пока не ведется.
Также можно увидеть, что так называемая «чаше» — место заливки льда, пока еще служит простым складом и к ее ремонту, судя по фотографии, еще и не планировали приступать.
В комментариях омичи усомнились в скором — как обещал генеральный директор омского клуба Герман Чистяков — вводе в эксплуатацию объекта. Основная мысль комментаторов сводилась к реальному сроку окончания работ: весна 2026 года.