«Не раньше весны»: омские болельщики усомнились в скором завершении ремонта СКК

ХК «Авангард» показал в своих соцсетях фотографии ремонта СКК им. Блинова, который генеральный директор клуба Чистяков обещал завершить этой осенью.

Источник: Соцсети

Вчера, 18 августа, в телеграм-канале ХК «Авангард» появились фотографии ремонтного процесса в спортивно-концертном комплексе имени В. Блинова. Омичи в комментариях выразили сомнение в окончании ремонта осенью 2025 года — именно этот срок бравурно назвал генеральный директор омского клуба Герман Чистяков.

На опубликованных кадрах видно, что здание явно находится на ранней стадии ремонта. В нем отсутствуют все окна и двери.

Огромные помещения ободраны до кирпичной кладки, и работа по восстановлению пока не ведется.

Также можно увидеть, что так называемая «чаше» — место заливки льда, пока еще служит простым складом и к ее ремонту, судя по фотографии, еще и не планировали приступать.

В комментариях омичи усомнились в скором — как обещал генеральный директор омского клуба Герман Чистяков — вводе в эксплуатацию объекта. Основная мысль комментаторов сводилась к реальному сроку окончания работ: весна 2026 года.