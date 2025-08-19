Около 290 семей переехали в новые квартиры по реновации на Городской улице

«Поэтапный осмотр квартир в жилом комплексе на ул. Городская начался с марта этого года. Город предложил квартиры жителям девяти старых зданий в Троицке и селе Красная Пахра. На сегодня новоселье отпраздновали уже 285 семей. Участникам программы реновации предоставляют транспорт и услуги грузчиков, чтобы облегчить процесс переселения и сделать его максимально комфортным. Из всех переехавших семей 154 воспользовались сервисом “Помощь в переезде”, — приводятся в сообщении слова Овчинского.
Отмечается, что в подъездах жилого комплекса оборудовали колясочные, почтовые ящики и комнаты консьержей. На придомовой территории для удобства жильцов обустроили проезды, тротуары и пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.
Всего в рамках программы реновации в ТиНАО предстоит расселить 104 дома, что позволит обеспечить комфортным жильем около 10 тыс. москвичей.
Как рассказали в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован этот процесс, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
В пресс-службе подчеркнули, что Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».