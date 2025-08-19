Около 290 семей переехали в новые квартиры по реновации на Городской улице

Как рассказали в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован этот процесс, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.