В Казани 30 августа самозанятые получат бесплатные торговые места на ярмарке

Ведомство организует ярмарку «Мой бизнес» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она пройдет на площадке у префектуры «Старый город» и будет ориентирована на самозанятых региона. Участники получат бесплатные торговые места для продажи и презентации товаров, смогут встретиться с покупателями и привлечь новых клиентов. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.