В Казани 30 августа самозанятые получат бесплатные торговые места на ярмарке

Мероприятие приурочено ко Дню республики.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 30 и 31 августа самозанятые получат бесплатные торговые места на ярмарке «Я и есть Татарстан». Мероприятие приурочено ко Дню республики, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Ведомство организует ярмарку «Мой бизнес» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она пройдет на площадке у префектуры «Старый город» и будет ориентирована на самозанятых региона. Участники получат бесплатные торговые места для продажи и презентации товаров, смогут встретиться с покупателями и привлечь новых клиентов. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Напомним, в Татарстане половине гостиничного бизнеса грозят санкции. Штрафы для юрлиц составят от 300 до 450 тысяч рублей.