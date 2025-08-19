Мэрия Омска отсудила у «Федерации кунг-фу» 170 тысяч рублей после погрома в клубе

«В ходе рассмотрения дела ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором указано на следующее: помещение было предоставлено департаментом в непригодном для использования состоянии, износ составлял 39%, РОО “Федерация Кунг-2 А46−286/2025 Фу” выполнен капитальный ремонт помещения; после окончания действия договоров ответчиком произведен демонтаж спортивного оборудования, в ходе которого произведены незначительные дефекты, устранимые путем частичной замены гипсокартона, но не полной заменой всей площади стен и потолков, как это следует из расчета истца; согласно подготовленному ответчиком локальному сметному расчету, размер убытков составил 170 870 ₽ 54 коп.», — говорится в решении суда.