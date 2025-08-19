Мэрия Омска отсудила у «Федерации кунг-фу» 170 тысяч рублей после погрома в клубе

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску мэрии Омска к региональной общественной организации «Федерация Кунг-Фу» о взыскании убытков. Городская администрация намеревалась взыскать с организации свыше 1,1 миллиона рублей.
Поводом для иска послужило состояние помещения площадью 173 квадратных метра на Красном Пути, которое предоставлялось в распоряжение федерации на безвозмездной основе под клуб единоборств. Напомним, омский департамент имущественных отношений смог добиться освобождения площадей через суд.
Тогда заявлялось, что для пользования площадями без арендной платы федерация была обязана содержать бесплатные детские секции, однако занятия якобы были платными. Когда помещение было освобождено, сотрудники мэрии застали там «погром». Ранее «СуперОмск» публиковал кадры из клуба.
Однако «Федерация Кунг-Фу» в суде озвучила свою версию, сообщив, что помещение было получено в плохом состоянии, после чего они самостоятельно сделали ремонт, а дефекты в интерьере возникли из-за демонтажа спортоборудования. По версии РОО, сумма убытков должна быть куда меньше.
«В ходе рассмотрения дела ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором указано на следующее: помещение было предоставлено департаментом в непригодном для использования состоянии, износ составлял 39%, РОО “Федерация Кунг-2 А46−286/2025 Фу” выполнен капитальный ремонт помещения; после окончания действия договоров ответчиком произведен демонтаж спортивного оборудования, в ходе которого произведены незначительные дефекты, устранимые путем частичной замены гипсокартона, но не полной заменой всей площади стен и потолков, как это следует из расчета истца; согласно подготовленному ответчиком локальному сметному расчету, размер убытков составил 170 870 ₽ 54 коп.», — говорится в решении суда.
В итоге суд удовлетворил требования мэрии частично, постановив взыскать с РОО «Федерация Кунг-Фу» 170,87 тысячи рублей убытков, а также 8,8 тысячи рублей госпошлины.