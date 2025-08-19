В зоопарке Омской области откроют вольер для лемуров и патагонских мар

В зоопарке идет строительство теплого павильона и прилегающей к нему уличной территории: процесс организован в строгом соответствии с международными стандартами содержания диких животных. Экспозиционный комплекс представляет собой выгульное пространство площадью 200 кв. м и теплый павильон с панорамными окнами. В вольере будет внедрена практика симбиотического проживания — различные виды животных будут находиться вместе для обеспечения разнообразия активности, оптимизации использования территории и создания условий, приближенных к естественной среде обитания.