В зоопарке Омской области откроют вольер для лемуров и патагонских мар

Вольерный комплекс для кошачьих лемуров и патагонских мар появится в Большереченском зоопарке в Омской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В зоопарке идет строительство теплого павильона и прилегающей к нему уличной территории: процесс организован в строгом соответствии с международными стандартами содержания диких животных. Экспозиционный комплекс представляет собой выгульное пространство площадью 200 кв. м и теплый павильон с панорамными окнами. В вольере будет внедрена практика симбиотического проживания — различные виды животных будут находиться вместе для обеспечения разнообразия активности, оптимизации использования территории и создания условий, приближенных к естественной среде обитания.
Для совместного проживания животных уличная территория будет максимально интегрирована в природную среду, с динамическими архитектурными решениями для оптимальной комбинации проживания двух различных видов. Гости смогут получить уникальную возможность наблюдения не только за представителями экзотической фауны, но и за различными вариациями их взаимодействия. Кошачий лемур и патагонская мара появятся в зоопарке в октябре.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.