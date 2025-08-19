Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартал возле автовокзала в Уфе планируют застроить высотками

Мэр Уфы разрешил разработку проекта застройки квартала на улице Зорге.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе дали разрешение на разработку проекта планировки нового квартала на стыке Октябрьского и Советского районов. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.

Проектная территория площадью 26,65 гектаров ограничена улицами Рихарда Зорге, Братьев Кадомцевых и проектируемыми проездами.

Согласно документации, на участке планируется создать:

— многоэтажный жилой комплекс;

— социальные объекты;

— рекреационные зоны;

— многофункциональные пространства смешанного использования.

Особенностью территории является сложный рельеф с уклоном в восточную сторону. В границах проектируемого квартала уже находятся жилые дома, детский сад № 38, здания Башкирского НИИ сельского хозяйства и гаражи.

Разработкой проекта займется компания «Проект 1», которой отведено 18 месяцев на подготовку документации. После завершения проектные решения должны быть согласованы с Главархитектурой Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.