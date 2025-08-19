Квартал возле автовокзала в Уфе планируют застроить высотками

В Уфе дали разрешение на разработку проекта планировки нового квартала на стыке Октябрьского и Советского районов. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.
Проектная территория площадью 26,65 гектаров ограничена улицами Рихарда Зорге, Братьев Кадомцевых и проектируемыми проездами.
Согласно документации, на участке планируется создать:
— многоэтажный жилой комплекс;
— социальные объекты;
— рекреационные зоны;
— многофункциональные пространства смешанного использования.
Особенностью территории является сложный рельеф с уклоном в восточную сторону. В границах проектируемого квартала уже находятся жилые дома, детский сад № 38, здания Башкирского НИИ сельского хозяйства и гаражи.
Разработкой проекта займется компания «Проект 1», которой отведено 18 месяцев на подготовку документации. После завершения проектные решения должны быть согласованы с Главархитектурой Уфы.
