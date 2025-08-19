В Серноводском районе Чечни прошла экологическая акция

В мероприятии приняли участие сотни жителей. Акция включала в себя уборку территорий, высадку кустарников, создание эко-арт-проектов и просветительские лекции о важности бережного отношения к природе. Особое внимание уделялось вовлечению детей и подростков, для которых были организованы мастер-классы по раздельному сбору отходов, экологические викторины и конкурсы рисунков на тему охраны окружающей среды.