В Серноводском районе Чечни прошла экологическая акция

В мероприятии приняли участие сотни мeстных жителей.

Источник: Национальные проекты России

Экологическая акция «Планета Земля — наш общий дом» состоялась в Серноводском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.

В мероприятии приняли участие сотни жителей. Акция включала в себя уборку территорий, высадку кустарников, создание эко-арт-проектов и просветительские лекции о важности бережного отношения к природе. Особое внимание уделялось вовлечению детей и подростков, для которых были организованы мастер-классы по раздельному сбору отходов, экологические викторины и конкурсы рисунков на тему охраны окружающей среды.

В ходе мероприятия участники делились своими мнениями о необходимости беречь природу для будущих поколений. Местные жители отметили, что подобные инициативы помогают формировать у молодежи ответственное отношение к экологии и развивают чувство сопричастности к решению глобальных проблем.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.