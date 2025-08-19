В Серноводском районе Чечни прошла экологическая акция

Экологическая акция «Планета Земля — наш общий дом» состоялась в Серноводском районе Чеченской Республики по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.
В мероприятии приняли участие сотни жителей. Акция включала в себя уборку территорий, высадку кустарников, создание эко-арт-проектов и просветительские лекции о важности бережного отношения к природе. Особое внимание уделялось вовлечению детей и подростков, для которых были организованы мастер-классы по раздельному сбору отходов, экологические викторины и конкурсы рисунков на тему охраны окружающей среды.
В ходе мероприятия участники делились своими мнениями о необходимости беречь природу для будущих поколений. Местные жители отметили, что подобные инициативы помогают формировать у молодежи ответственное отношение к экологии и развивают чувство сопричастности к решению глобальных проблем.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.