Опрос показал отношение россиян к переезду за границу на ПМЖ

«Ситуация России на этом фоне и уникальна, и типична. Типично — сокращение притока: общество сегодня гораздо жестче, чем прежде, настроено к приезжим, и требует от государства большего контроля, надзора и ограничений по отношению к иммигрантам. Уникально сокращение оттока: ехать особенно некуда, да и некому — практически все, кто хотел, это уже сделали, а оставшиеся — вполне устроились и неплохо себя чувствуют в родной стране», — сказал он.