Важный ремонт теплосети на Елецкой начался в Волгограде

Чтобы работы прошли быстро и безопасно, с 24:00 22 августа до 06:00 25 августа будет временно приостановлено движение по улице Елецкой на участке от улицы Череповецкой до улицы Симбирской. Городские власти просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Объезд будет организован по улицам Елисеева, Новоузенской, Скосырева, Голубинской и Глубокоовражной.