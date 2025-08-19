Ричмонд
Важный ремонт теплосети на Елецкой начался в Волгограде

В Ворошиловском районе начинается обновление участка трубопровода, что повысит надежность теплоснабжения тысяч горожан.

Источник: Комсомольская правда

С 22 августа ООО «Концессии теплоснабжения» приступают к важным работам по замене изношенного участка теплотрассы диаметром 400 мм на улице Елецкой в Волгограде. Этот трубопровод, пролегающий под оживленной дорогой, давно требовал обновления, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу мэрии.

Замена старой трубы — это гарантия тепла в домах почти 5000 жителей Волгограда, проживающих в 19 многоквартирных домах. Кроме того, от надежной работы теплосети зависит и стабильное функционирование социальных объектов района. И самое главное — в период проведения работ подача тепла не будет прекращаться.

Чтобы работы прошли быстро и безопасно, с 24:00 22 августа до 06:00 25 августа будет временно приостановлено движение по улице Елецкой на участке от улицы Череповецкой до улицы Симбирской. Городские власти просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Объезд будет организован по улицам Елисеева, Новоузенской, Скосырева, Голубинской и Глубокоовражной.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы № 2, 22, 88, 89 и маршрутное такси № 4 будут следовать по улице Елецкой с выездом на улицу Новоузенскую и далее по своим обычным маршрутам.