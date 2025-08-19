Ричмонд
Двух человек спасли сотрудники МЧС при пожаре в Новосибирске

Возгорание произошло на улице Учительская, эвакуировались самостоятельно также несколько человек.

Сотрудники МЧС России спасли двух человек во время пожара в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирска.

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на верхнем этаже трёхэтажного жилого дома по улице Учительская за 15 минут. Женщина и шестеро детей самостоятельно покинули горящее помещение.

При тушении пожара спасатели эвакуировали мужчину и женщину со второго этажа с применением специального оборудования. В операции участвовали 21 сотрудник и 8 единиц техники, включая автолестницу.

Огнём уничтожены мебель и домашнее имущество на площади около 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить, что стало источником пламени.