Очередной этап строительства городской набережной подходит к концу в Хабаровске

Рабочие завершают строительство набережной в районе яхт-клуба.

8

Здесь проведены дноуглубительные работы, которые обеспечат беспрепятственный подход водного транспорта к причальной зоне.

Сейчас подрядчик устраняет мелкие замечания и недочеты. В планах — благоустройство территории.

«Ход работ мы контролируем в ежедневном режиме, а доклад о проделанных объемах и качестве каждый вечер предоставляем и.о. заместителю председателя правительства края по вопросам строительства Алексею Колеватых», — рассказал руководитель проекта КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Василий Приходько.

На объекте также ведется установка памп-трека и спортивных тренажеров, идут работы по реконструкции набережной на участке от Речного вокзала до сооружений «Водоканала». Ход реконструкции набережной находится на личном контроле губернатора края Дмитрия Демешина.