С 2026 года в Новосибирске стартуют выплаты семьям с детьми

С 2026 года семьи с детьми в Новосибирской области смогут получать новую федеральную выплату. Об этом сообщило РБК со ссылкой на документ, который подписал президент РФ Владимир Путин в 2024 году.
Согласно документу, право на выплату получит один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также совершеннолетних инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья до 23 лет, обучающихся по школьным программам.
Начало выплат запланировано с 1 января 2026 года. Для получения пособия гражданин должен не иметь задолженностей по алиментам.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается как сумма годовых доходов всех ее членов, деленная на 12 месяцев и на количество членов семьи.
Размер выплаты будет соответствовать прожиточному минимуму по стране и предоставляться на каждого ребенка. В настоящее время прожиточный минимум составляет: для трудоспособного населения 19 329 ₽, для пенсионеров 15 250 ₽, для детей 17 201 ₽.
Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через Социальный фонд России, МФЦ или портал Госуслуг.