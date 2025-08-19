Ричмонд
В Хабаровске перенесли дни отключения горячей воды на ТЭЦ-2

Гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 теперь пройдут в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» сообщили о переносе гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-2.

Ранее планировавшиеся на конец августа проверки тепломагистралей теперь пройдут с 22 по 25 сентября.

В этот период горячее водоснабжение будет ограничено в нескольких районах города:

Кировский район: Амурский бульвар — Джамбула, ул. Металлистов, Тихоокеанская, Истомина, Амурский бульвар.

Центральный район: Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина (от пл. Блюхера до Шевченко), Гамарника (нечетная сторона).

Индустриальный район: ул. Калинина, пер. Доступный, Волочаевская, Гамарника.

Жителей просят заранее учитывать изменения в планах по использованию горячей воды, — сообщает АО «ДГК».