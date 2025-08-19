В Хабаровске перенесли дни отключения горячей воды на ТЭЦ-2

Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» сообщили о переносе гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-2.
Ранее планировавшиеся на конец августа проверки тепломагистралей теперь пройдут с 22 по 25 сентября.
В этот период горячее водоснабжение будет ограничено в нескольких районах города:
Кировский район: Амурский бульвар — Джамбула, ул. Металлистов, Тихоокеанская, Истомина, Амурский бульвар.
Центральный район: Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина (от пл. Блюхера до Шевченко), Гамарника (нечетная сторона).
Индустриальный район: ул. Калинина, пер. Доступный, Волочаевская, Гамарника.
Жителей просят заранее учитывать изменения в планах по использованию горячей воды, — сообщает АО «ДГК».