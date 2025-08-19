Ричмонд
Отдельным категориям бюджетников повысят оклады

Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и ряда “гражданских” бюджетников. Это предусмотрено “майскими указами” президента и закреплено постановлением правительства России», — сказал он.

По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5%. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов.

Минобороны предложило увеличить выплаты на 7,6%. Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.

По словам депутата, индексация отражает значимость поддержания достаточного уровня доходов тех категорий граждан, кто непосредственно обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны.

Парламентарий добавил, что повышение на 7,6% ожидается и для социально значимых профессий, чья деятельность напрямую связана с жизнеобеспечением страны. К этой категории относятся сотрудники области образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, а также работники различных служб.

Он подчеркнул, что перерасчет осуществляется автоматически, подавать заявления не требуется.

