В Перми экс-судебного пристава наказали за превышение полномочий

Как выяснило следствие, с апреля 2020 по октябрь 2022 года пристав, работая по исполнительным производствам, связанным с ремонтом жилых домов, действовала с нарушением закона. Она незаконно привлекала к исполнению решений суда коммерческие организации, что противоречит требованиям контрактной системы и нарушает установленные процедуры закупок.