В Перми экс-судебного пристава наказали за превышение полномочий

В Перми бывшая сотрудница службы судебных приставов признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд признал доказательства, собранные следователями СК, достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Как выяснило следствие, с апреля 2020 по октябрь 2022 года пристав, работая по исполнительным производствам, связанным с ремонтом жилых домов, действовала с нарушением закона. Она незаконно привлекала к исполнению решений суда коммерческие организации, что противоречит требованиям контрактной системы и нарушает установленные процедуры закупок.
Нарушение было выявлено управлением ФССП по Пермскому краю. Суд приговорил бывшего пристава к штрафу и запретил занимать определенные должности на срок два года.