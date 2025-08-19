Ричмонд
В Перми экс-судебного пристава наказали за превышение полномочий

Суд приговорил бывшего пристава к штрафу.

Источник: Комсомольская правда

В Перми бывшая сотрудница службы судебных приставов признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд признал доказательства, собранные следователями СК, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как выяснило следствие, с апреля 2020 по октябрь 2022 года пристав, работая по исполнительным производствам, связанным с ремонтом жилых домов, действовала с нарушением закона. Она незаконно привлекала к исполнению решений суда коммерческие организации, что противоречит требованиям контрактной системы и нарушает установленные процедуры закупок.

Нарушение было выявлено управлением ФССП по Пермскому краю. Суд приговорил бывшего пристава к штрафу и запретил занимать определенные должности на срок два года.