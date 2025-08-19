Ричмонд
В аэропорту Иркутска установили питьевые фонтанчики

Ими можно воспользоваться в трех зонах.

В аэропорту Иркутска установили питьевые фонтанчики. Ими можно воспользоваться бесплатно. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе аэропорта.

— Фонтанчики расположены в трёх зонах: терминал прилёта внутренних авиалиний в трансферной зоне, терминал вылетов в стерильной зоне на 1 и 2 этажах и международный терминал в залах вылета и прилёта, — уточнили в аэропорту Иркутска.

Для удобств пассажиров вода из фонтанов доступна чистая и фильтрованная до и после полета. Также сотрудники рекомендуют брать с собой многоразовую бутылку до 100 миллилитров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Нижнеудинская транспортная прокуратура защитила права народа тофалары на доступ к транспорту.