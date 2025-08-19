Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября

Отмечается, что для регистрации на голосование потребуется подтвержденная учетная запись на портале, а также постоянная регистрация в регионе, где проходят выборы главы. Проверить возможность для голосования на экстерриториальном участке в столице можно в разделе «Профиль» личного кабинета портала госуслуг. Если потребуется верифицировать учетную запись с упрощенной или стандартной до подтвержденной, то такая опция доступна в центрах госуслуг «Мои документы» и в отделениях «Почты России». Подтвердить личность также можно через онлайн-банк или с использованием электронной подписи.