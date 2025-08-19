В детсадах Кубани начнут проводить «Разговоры о важном»

Идею распространить «Разговоры о важном» на детские сады поддержал в 2024 году президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что при реализации программы для дошкольников необходимо «действовать очень аккуратно, консультироваться с детскими психологами и учитывать уровень развития и интересы ребенка».