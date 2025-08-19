Ричмонд
В детсадах Кубани начнут проводить «Разговоры о важном»

Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года начнет тестировать «Разговоры о важном» для дошкольников в 100 детских садах 22 регионов, включая Краснодарский край.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с решением ведомства.

В рамках нового формата с детьми будут обсуждать темы важности семьи и дружбы, формирования навыков общения и сотрудничества, развития нравственных качеств, знания истории. Также разговоры затронут необходимость уважения к культуре России и любви к Родине.

Идею распространить «Разговоры о важном» на детские сады поддержал в 2024 году президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что при реализации программы для дошкольников необходимо «действовать очень аккуратно, консультироваться с детскими психологами и учитывать уровень развития и интересы ребенка».

По результатам пилотного проекта Минпросвещения РФ решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах страны.