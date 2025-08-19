Ричмонд
За неделю клещи напали на 24 волгоградца

Несмотря на снижение количества обращений, угроза заражения опасными инфекциями сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область — регион, где обитают клещи, переносчики таких опасных заболеваний, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратился 1731 человек, но за последнюю неделю эта цифра значительно снизилась — всего 24 обращения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным на 19 августа 2025 года, в регионе зарегистрировано 3 случая КГЛ и 10 случаев ИКБ. Роспотребнадзор призывает жителей и гостей области сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. Клещи подстерегают нас в траве и кустарниках, и чтобы избежать встречи с ними, необходимо регулярно осматривать себя и своих близких каждые 15−20 минут, носить защитную одежду, закрывающую как можно больше поверхности тела, использовать специальные средства для обработки одежды, отпугивающие или убивающие клещей. Помните: наносить эти средства на кожу категорически запрещено.

Если клещ все же присосался, необходимо аккуратно удалить его пинцетом или с помощью марли, стараясь не оторвать хоботок. Место укуса следует продезинфицировать спиртом или йодом. Если удалить клеща самостоятельно не получается, обратитесь за помощью в медицинское учреждение.