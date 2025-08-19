За неделю клещи напали на 24 волгоградца

По данным на 19 августа 2025 года, в регионе зарегистрировано 3 случая КГЛ и 10 случаев ИКБ. Роспотребнадзор призывает жителей и гостей области сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. Клещи подстерегают нас в траве и кустарниках, и чтобы избежать встречи с ними, необходимо регулярно осматривать себя и своих близких каждые 15−20 минут, носить защитную одежду, закрывающую как можно больше поверхности тела, использовать специальные средства для обработки одежды, отпугивающие или убивающие клещей. Помните: наносить эти средства на кожу категорически запрещено.