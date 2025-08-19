Четыре ребенка в Башкирии стали жертвами пьяных водителей

Самый резонансный случай зарегистрирован в Альшеевском районе, где пьяный водитель, ранее лишенный прав, сбил насмерть девочку. В Янаульском районе нетрезвый автомобилист с двумя детьми в салоне перевернулся в кювет — сейчас дети находятся в нейрохирургическом отделении. Еще одно происшествие случилось в Зианчуринском районе, где пьяный водитель столкнулся с мотоциклом, на котором находилась несовершеннолетняя пассажирка.