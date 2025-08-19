Четыре ребенка в Башкирии стали жертвами пьяных водителей

В Башкирии за последние сутки в регионе произошло три ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погиб ребенок и трое несовершеннолетних получили травмы. О тревожной статистике сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Самый резонансный случай зарегистрирован в Альшеевском районе, где пьяный водитель, ранее лишенный прав, сбил насмерть девочку. В Янаульском районе нетрезвый автомобилист с двумя детьми в салоне перевернулся в кювет — сейчас дети находятся в нейрохирургическом отделении. Еще одно происшествие случилось в Зианчуринском районе, где пьяный водитель столкнулся с мотоциклом, на котором находилась несовершеннолетняя пассажирка.
Севастьянов подчеркнул, что, несмотря на ужесточение наказаний, проблема пьянства за рулем остается острой. С начала года в таких ДТП погибли 38 человек, а сотрудники ГАИ выявили более 10 600 нетрезвых водителей.
Севастьянов призвал граждан сообщать о пьяных водителях по «телефону доверия» МВД или через чат-бот ГАИ, пообещав оперативное реагирование на все сигналы.
