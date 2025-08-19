В Черемхово отметили новоселье 90 семей

Радостное событие для 90 семей из Черемхово: они получили ключи от новых квартир. Поздравили их с этим председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.
Все новоселы получили квартиры в новом доме взамен аварийного жилья. Две блок секции на бульваре Гуркина были построены по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово», средства на это — всего 477 миллионов рублей — выделялись из Фонда развития территорий, областного и местного бюджетов.
— Этот микрорайон — яркий пример комплексной застройки: рядом социальные объекты, проложены новые инженерные коммуникации, сделаны новые дороги, — отметил Александр Ведерников.
Спикер Заксобрания отметил, что власти Черемхово и Приангарья тесно сотрудничают в плане развития города и реализации на территории различных социальных программ, в том числе и по переселению граждан из аварийного жилья. Помимо торжественной церемонии по вручению ключей новоселам, представители областного парламента побывали на стройплощадке по ул. Белинского. Здесь так же возводится многоквартирный дом, в котором 47 квартир будет выделено для переселения граждан. Объект готовится к вводу в эксплуатацию, идут отделочные работы, одновременно проводится благоустройство прилегающей территории.