В Черемхово отметили новоселье 90 семей

Спикер Заксобрания отметил, что власти Черемхово и Приангарья тесно сотрудничают в плане развития города и реализации на территории различных социальных программ, в том числе и по переселению граждан из аварийного жилья. Помимо торжественной церемонии по вручению ключей новоселам, представители областного парламента побывали на стройплощадке по ул. Белинского. Здесь так же возводится многоквартирный дом, в котором 47 квартир будет выделено для переселения граждан. Объект готовится к вводу в эксплуатацию, идут отделочные работы, одновременно проводится благоустройство прилегающей территории.