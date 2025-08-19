На Оби в Новосибирске впервые за 60 лет нашли нерестилища муксуна

Муксун относится к семейству лососевых. Взрослые особи в среднем весят от 1 до 2 килограммов, но встречаются экземпляры до 13 кг. Рыба живёт только в чистой воде и может достигать возраста 20−25 лет. В Сибири муксун считается деликатесом, из него традиционно готовят строганину — тонкие замороженные ломтики, которые едят с солью, перцем и уксусом.