На Оби в Новосибирске впервые за 60 лет нашли нерестилища муксуна

Последний раз такие нерестилища в регионе фиксировались более полувека назад.

Долгие годы естественное воспроизводство муксуна в Новосибирской области было невозможно. После строительства ГЭС и изменения русла Оби ценные виды рыб — муксун, нельма и осётр потеряли доступ к своим нерестовым местам. Нижние участки реки постепенно заилились и пришли в негодность. Об этом сообщили в НИИ рыбного хозяйства Новосибирской области.

Однако в ходе исследований ученые неожиданно выявили четыре новых участка, подходящих для нереста.

«Они характеризуются крупногалечным грунтом и высокой скоростью течения. Общая площадь около 2,7 квадратных километров», — сообщили в институте.

Уже осенью специалисты планируют оценить состояние популяции муксуна, поднимающегося в Среднюю Обь.

Муксун относится к семейству лососевых. Взрослые особи в среднем весят от 1 до 2 килограммов, но встречаются экземпляры до 13 кг. Рыба живёт только в чистой воде и может достигать возраста 20−25 лет. В Сибири муксун считается деликатесом, из него традиционно готовят строганину — тонкие замороженные ломтики, которые едят с солью, перцем и уксусом.