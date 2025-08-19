На Оби в Новосибирске впервые за 60 лет нашли нерестилища муксуна

Последний раз такие нерестилища в регионе фиксировались более полувека назад.
Долгие годы естественное воспроизводство муксуна в Новосибирской области было невозможно. После строительства ГЭС и изменения русла Оби ценные виды рыб — муксун, нельма и осётр потеряли доступ к своим нерестовым местам. Нижние участки реки постепенно заилились и пришли в негодность. Об этом сообщили в НИИ рыбного хозяйства Новосибирской области.
Однако в ходе исследований ученые неожиданно выявили четыре новых участка, подходящих для нереста.
«Они характеризуются крупногалечным грунтом и высокой скоростью течения. Общая площадь около 2,7 квадратных километров», — сообщили в институте.
Уже осенью специалисты планируют оценить состояние популяции муксуна, поднимающегося в Среднюю Обь.
Муксун относится к семейству лососевых. Взрослые особи в среднем весят от 1 до 2 килограммов, но встречаются экземпляры до 13 кг. Рыба живёт только в чистой воде и может достигать возраста 20−25 лет. В Сибири муксун считается деликатесом, из него традиционно готовят строганину — тонкие замороженные ломтики, которые едят с солью, перцем и уксусом.