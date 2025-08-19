Ричмонд
В Ростове перечислили адреса подвоза воды в период масштабного отключения

Опубликованы адреса подвоза технической воды на время коммунальных ограничений в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Адреса подвоза воды перечислили в Ростове-на-Дону перед масштабным отключением, которое должно затронуть Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы (за исключением микрорайонов Темерник и Сельмаш, а также Вятской, 63 и 65). Об этом сообщают городские власти.

Напомним, подача ресурса в краны будет ограничена с полуночи 20 августа до полудня 21 августа, на время плановых работ после замены двухкилометрового участка крупного водовода.

Водовозки с технической водой будут размещены в следующих точках:

В Первомайском районе 20 августа в 19:00 по адресам:

— Школа № 16, Вятская, 27;

— Штахановского, 16;

— пересечение Белорусской и Хибинского;

— Ректорская, 11;

— пересечение Казахской, 1а и Беломорского;

— пересечение Щербакова и Глинки;

— Российская, 44;

— пересечение Щаденко и Лисичанской;

— Спортивная школа № 13, пересечение 26-го Июня и Брестской;

— Можайская, 36;

— Остановка завода Алмаз, Туполева, 20;

— Тубдиспансер, Орская, 24;

— Школа № 85, Мусорского, 9.

В Октябрьском районе 20 августа в 19 часов:

— Вавилова, 46;

— Рахманинова, 78;

— Авиамоторный, 28;

— Оганова, 8 и 20;

— Особенная, 146.

В Ворошиловском районе 20 августа:

6 МКР: с 18 часов на Комарова, 8/2, с 18:30 на Стартовой, 12/1, с 19 часов на Королева, 3;

7 МКР: с 18 часов на Королева, 15/1, с 18:30 на Орбитальной, 22/1, с 19 часов на Космонавтов, 41Б;

8 МКР: с 18 часов на Орбитальной, 44/1, с 18:30 на Королева, 25 В, с 19 часов на Космонавтов, 34/1.

— Вопрос восстановления холодного водоснабжения находится на контроле администрации города, департамента ЖКХ и энергетики. Перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача выполнить все работы в установленные сроки, — подчеркивают в администрации Ростова-на-Дону.

Работы необходимо провести для снижения аварийных ситуаций на сетях и повышения надежности водоснабжения донской столицы.

