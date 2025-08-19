В Ростове перечислили адреса подвоза воды в период масштабного отключения

Адреса подвоза воды перечислили в Ростове-на-Дону перед масштабным отключением, которое должно затронуть Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы (за исключением микрорайонов Темерник и Сельмаш, а также Вятской, 63 и 65). Об этом сообщают городские власти.