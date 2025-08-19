В Ростове перечислили адреса подвоза воды в период масштабного отключения

Адреса подвоза воды перечислили в Ростове-на-Дону перед масштабным отключением, которое должно затронуть Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы (за исключением микрорайонов Темерник и Сельмаш, а также Вятской, 63 и 65). Об этом сообщают городские власти.
Напомним, подача ресурса в краны будет ограничена с полуночи 20 августа до полудня 21 августа, на время плановых работ после замены двухкилометрового участка крупного водовода.
Водовозки с технической водой будут размещены в следующих точках:
В Первомайском районе 20 августа в 19:00 по адресам:
— Школа № 16, Вятская, 27;
— Штахановского, 16;
— пересечение Белорусской и Хибинского;
— Ректорская, 11;
— пересечение Казахской, 1а и Беломорского;
— пересечение Щербакова и Глинки;
— Российская, 44;
— пересечение Щаденко и Лисичанской;
— Спортивная школа № 13, пересечение 26-го Июня и Брестской;
— Можайская, 36;
— Остановка завода Алмаз, Туполева, 20;
— Тубдиспансер, Орская, 24;
— Школа № 85, Мусорского, 9.
В Октябрьском районе 20 августа в 19 часов:
— Вавилова, 46;
— Рахманинова, 78;
— Авиамоторный, 28;
— Оганова, 8 и 20;
— Особенная, 146.
В Ворошиловском районе 20 августа:
6 МКР: с 18 часов на Комарова, 8/2, с 18:30 на Стартовой, 12/1, с 19 часов на Королева, 3;
7 МКР: с 18 часов на Королева, 15/1, с 18:30 на Орбитальной, 22/1, с 19 часов на Космонавтов, 41Б;
8 МКР: с 18 часов на Орбитальной, 44/1, с 18:30 на Королева, 25 В, с 19 часов на Космонавтов, 34/1.
— Вопрос восстановления холодного водоснабжения находится на контроле администрации города, департамента ЖКХ и энергетики. Перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача выполнить все работы в установленные сроки, — подчеркивают в администрации Ростова-на-Дону.
Работы необходимо провести для снижения аварийных ситуаций на сетях и повышения надежности водоснабжения донской столицы.
